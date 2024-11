Parte in questi giorni un importante intervento sulla viabilità di Zeri: lungo la Strada Provinciale 37, Pontremoli-Zeri-Sesta Godano, al km 0,950, in località Patigno, iniziano infatti i lavori di sistemazione della viabilità su un movimento franoso a valle della strada per un importo pari a circa 250 mila euro, cifra che poi con le spese tecniche già in parte sostenute e tenendo conto del ribasso d’asta, sale a circa 330 mila euro.Il finanziamento di quest’opera è legato a quello che la Provincia di Massa-Carrara ha ricevuto per il quadriennio 2019-2023 da parte dell’ex Ministero delle infrastrutture relativamente al programma straordinario di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane per una cifra di 1 milione 591 mila euro. Ad aggiudicarsi la procedura di gara è stata la ditta Tecnopali Apuana di Massa con un ribasso del 23,59%. Per consentire l’esecuzione dei lavori il Settore Tecnico della Provincia ha adottato un’ordinanza con la quale fino al 5 aprile 2025 viene istituito un senso unico alternato regolato da movieri o semaforo.

L'articolo Zeri, al via intervento su movimento franoso a Patigno: modifiche alla viabilità proviene da Città della Spezia.

