Comunali, pressing per le primarie: la sinistra extra-partitica lunedì sera in assemblea

Genova. Che fare? Si intitola così, con una domanda ipersintetica e aperta a mille risposte, l’assemblea pubblica convocata dalla cosiddetta sinistra diffusa lunedì sera nel foyer del Teatro della Tosse in vista delle elezioni comunali che avranno luogo a Genova nel 2025, probabilmente in primavera ma con ipotesi ancora percorribili di voto anticipato o posticipato, dopo la vittoria di Bucci alle regionali. Una serata organizzata non dai partiti, ma dal variegato sottobosco composto da associazioni, circoli, movimenti, singoli attori più o meno coinvolti che intendono “dare una scossa” al mondo progressista mentre le geometrie politiche pure sono ancora tutt’altro che definite.

Ci saranno anzitutto diversi firmatari dell’appello circolato nelle scorse settimane per l’indizione delle primarie di coalizione: le consigliere rossoverdi Francesca Ghio e Selena Candia, lo scrittore Bruno Morchio, il saggista Andrea Acquarone. Ma, da quanto trapela, non mancheranno nemmeno gli esponenti dei partiti, da Alberto Pandolfo del Pd a Gianni Pastorino, rieletto in Regione con la lista civica di Andrea Orlando, fino all’ex assessore Arcangelo Merella, candidato sindaco nel 2017 prima di iniziare a collaborare con Bucci qualche anno più tardi. Qualcuno parlerà e altri rimarranno semplicemente ad ascoltare, ma è chiaro che la presenza (o meno) alla serata potrà essere interpretata come un segnale.

