Evasore nullatenente con auto di lusso: pena ridotta in appello per Zaniboni, grazie al concordato

Genova. Pena ridotta da sette anni e cinque mesi a quattro anni per Vittorio Zaniboni, ex mediatore immobiliare e commerciante di auto di lusso ma perfetto sconosciuto al fisco italiano, a cui risultava “nullatenente”. Zaniboni ha concordato con la procura generale la riduzione in appello.

La guardia di finanza, coordinata dal pubblico ministero Giancarlo Vona, aveva scoperto una maxi evasione di oltre quattro milioni e mezzo di ricavi non dichiarati. Le fiamme gialle gli avevano sequestrato quattro case di lusso di cui tra cui un attico di 240 metri quadri in pieno centro a Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it