La Pubblica assistenza di Porto Venere lancia l’appello: “La nostra ambulanza deve essere riparata, abbiamo bisogno di aiuto”

Un appello si leva dalla Pubblica assistenza di Porto Venere che chiede una mano per sostenere, anche economicamente, le attività dell’associazione. L’appello è stato divulgato sui sociale e parallelamente è stata organizzata anche una cena di finanziamento. Nell’appello la Croce bianca elenca le difficoltà: attendono i pagamenti di alcuni enti che avvengono sempre entro i 50 giorni e aggiungono: “Ci troviamo in difficoltà ad affrontare una spesa straordinaria: la riparazione di un’ambulanza, dovuta alla rottura delle balestre e dei semiasse posteriori, che rendono insicura e di conseguenza inutilizzabile l’ambulanza. Per anni abbiamo sempre dato il massimo senza chiedere nulla. E vogliamo continuare. Ma con il vostro aiuto, per dare continuità allo svolgimento del nostro servizio a favore dei cittadini”.

Per contribuire l’associazione spiega: “Le donazioni, per poter essere inserite tra gli oneri deducibili della prossima dichiarazione dei redditi e beneficiare delle relative detrazioni, dovranno essere effettuate tramite versamenti bancari, anche on line. Il vincolo è fissato dalla Legge, per avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione. E’ possibile effettuare donazioni anche in contanti presso la nostra sede, che non saranno però detraibili. “.

I conti bancari dedicati sono i seguenti:

– Cod. IBAN: IT26E0538749810000047276919 sul conto bancario BPER

– Cod. IBAN: IT65M0623049812000046709025 sul conto bancario Credit Agricole

Causale: donazione a ODV Pubblica Assistenza Portovenere, CF 80010490110

