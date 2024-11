La Spezia Film Festival, nona edizione negli spazi di “Un mondo a parte”

Giunto alla sua nona edizione, torna il La Spezia Film Festival, diretto da Paola Settimini e Paolo Logli, con presidenti di giuria il regista Lamberto Bava e Roberto Danese, docente di Cinema dell’Universitá di Urbino. Da mercoledì 27 novembre a domenica 1° dicembre, negli spazi di “Un mondo a parte”, Via Carducci 43 (info e prenotazioni: 3931536425), tanti eventi in programma per il festival organizzato da Associazione Cinema e Cultura e da Cut-up Publishing, in collaborazione con il Media partner “I Cinenauti”.

Ospite d’onore sarà l’importante cineasta greco Dimitris Makris. Classe 1937, Makris, dopo aver studiato cinematografia a Roma, si trasferisce a Milano. È l’epoca di Carosello, la mitica trasmissione seguita ogni sera da milioni di italiani. Makris si distingue per le sue sensibilità e vena creativa e ne gira a centinaia, lavorando con stelle del Cinema e del Teatro. A questa attività affianca una lunga carriera di documentari e lungometraggi. Ad esempio “Qui Politecnico” (1974), sulla situazione in Grecia durante la dittatura dei colonnelli e il documentario sulla tragedia dell’Icmesa di Seveso (1975). Tornato in patria sarà uno dei protagonisti del cinema greco, insieme ad altri registi dell’avanguardia. Dal 28 al 30 novembre Makris presenterà all’interno del Festival alcune sue opere e riceverà il Premio alla Carriera sabato 30 alle ore 21. Nella stessa serata verranno premiati i cortometraggi e i lungometraggi finalisti. Mercoledì 27 novembre alle 21 ci sarà l’anteprima del film “Cose Nere”, del regista spezzino Francesco Tassara, che nel corso della serata presenterà il libro di cui è coautore “Schermo giallo, dizionario cronologico del cinema Giallo-Thriller”. Giovedì 28 novembre alle ore 21 andrà in scena “Polvere di Stelle”, uno spettacolo che tocca le tappe fondamentali del Cinema, con Elisabetta Dini e la regia multimediale si Ines Cattabriga. La giuria è composta da Giordano Giannini (critico cinematografico), Ilaria Monfardini (attrice), Stefania Martinico (artista e scenografa), Lorenzo Moretti (docente e critico cinematografico), Barbara Rossi (scrittrice e critica cinematografica, Gilberto Tortora (fondatore de “I Cinenauti”).

