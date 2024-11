Lavori al Picco: le modalità di ingresso in occasione di Spezia-Sudtirol

In vista dell’incontro fra Spezia e Sudtirol in programma domenica 24 novembre alle ore 15.00 via dei Pioppi resterà chiusa nel tratto restrostante la Curva Ferrovia. A tal proposito lo Spezia Calcio rende noto che “A differenza di quanto avvenuto contro il Modena, i tifosi aventi titolo di accesso nel settore Tribuna, Field Box e Sky Box, oltre ai Media, dovranno pertanto accedere allo stadio attraverso i regolari accessi dei settori a loro destinati, che potranno essere raggiunti, secondo le seguenti modalità:

provenendo da viale Fieschi: esclusivamente a piedi, passando per la pista ciclabile del parco del Colombaio, accedendovi dalla scalinata di via dei Pioppi, seguendo le indicazioni;

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com