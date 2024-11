Il Comune di Ameglia informa che “A seguito della forte mareggiata di ieri, parte delle grosse quantità di materiale sabbioso presenti alla foce del fiume è andata a depositarsi lungo il tratto terminale della sponda sinistra del fiume Magra, a Fiumaretta, interessando anche lo sbocco del Canale Fabbricotti, ostruendone completamente il deflusso delle acque. Ciò ha causato e rischia di causare l’innalzamento del livello delle acque all’interno del canale, con risalita delle stesse all’interno dei fossi di scolo laterali al Canale Fabbricotti, con conseguenti possibili allagamenti in Via Baban e Via Ratti. Questa situazione comporta evidentemente un rischio per la pubblica incolumità alla luce delle previste odierne abbondanti precipitazioni. A seguito di tale situazione è stato redatto verbale di accertamento ed affidamento di lavori di somma urgenza – spiega ancora il Comune – per rimuovere senza indugio il materiale che ostruisce la foce del canale con mezzo meccanico da depositarsi nel tratto di sponda immediatamente a valle del canale. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni e ciò comporta che la limitrofa “area sgambamento cani” rimarrà chiusa fino a fine lavori”.

L’articolo Materiale sabbioso nel tratto finale del Canale Fabbriccotti, ruspe al lavoro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com