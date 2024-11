Parlare di disabilità, il 7 dicembre il convegno del Celivo a Palazzo Ducale

Genova. Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita dall’Onu. Per celebrare la 18esima ricorrenza, Celivo, insieme alle associazioni facenti parte della Rete Disabilità, in collaborazione con la Consulta Comunale e Metropolitana per la Tutela dei Diritti delle Persone con Disabilità propone un evento sulla comunicazione nell’ambito della disabilità, frutto di un percorso di studio e confronto durato tre anni. L’appuntamento è il 7 dicembre alle ore 9.30 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.

L’incontro Parlare di disabilità: il valore di una narrazione condivisa mette in risalto un’altra affermazione: “un linguaggio ampio per ridare centralità alla persona”; questo perché oggi emergono in modo marcato la necessità di decostruire la narrazione discriminante nei confronti della disabilità e il bisogno di restituire centralità alla persona al di là della sua condizione. Il linguaggio emerge come strumento vincente per esercitare e promuovere autorappresentanza e autodeterminazione.

