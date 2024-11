Portofino: lutto in Comune, è mancato Stefano Priolo, 56 anni

Aveva avuto un incidente ieri mattina alle 7.10 in via del Campo a Rapallo dove abitava. Si stava recando in Comune a Portofino dove lavorava come funzionario, responsabile di ragioneria e demanio. La morte dopo il ricovero al San Martino. Lui viaggiava su una moto ed aveva avuto una collisione con un’auto. Era stato soccorso dal medico del 118 e trasportato al San Martino dalla Croce Bianca. Sul posto per accertare la dinamica si erano recati carabinieri e polizia urbana. Poi le condizioni del funzionario si sono ulteriormente aggravate a seguito delle lezioni riportate. I parenti hanno concesso l’espianto e il trapiano dei suoi organi, in modo che in qualche moda possa continuare a vivere. Affranto il sindaco di Portofino Matteo Viacava: “Era prima di tutto un amico e poi una persona validissima per quanto riguarda il lavoro. Siamo tutti affranti”. La data dei funerali non è ancora stata stabilita.

