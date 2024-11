Prezzi delle case in centro ancora sotto l’era pre Covid, crescono zona ospedale e prima periferia

Sono i quartieri attorno al centro storico a trainare la crescita dei valori immobiliari nell’area urbana della Spezia. Dai monti al mare, è una mappa a macchie quella fotografata dai dati dell’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato le quotazioni OMI per il primo semestre del 2024. L’ente fiscale divide il territorio comunale in porzioni che riflettano “un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale nel quale si registra uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali”, ovvero l’accessibilità a servizi pubblici e privati, livello del trasporto urbano ed extraurbano e presenza di attrezzature scolastiche, sanitarie, sportive, commerciali e terziarie. Poi per ognuna traccia un range di prezzo utilizzano fonti “ricercate e selezionate con riferimento prevalente agli atti di compravendita”, scrive l’agenzia nelle sue linee guida.

Secondo questa elaborazione, nel periodo post Covid sono tre le aree della Spezia in cui le abitazioni civili (“in cui più

probabilmente ricade il valor medio di unità immobiliari in condizioni ordinarie”) oggi presentano un valore maggiore rispetto al primo semestre del 2019, ovvero il periodo subito prima della pandemia Covid. In particolare tra le zone definite “semicentrali” brillano Valdellora-Fontevivo e l’area Vicci-Rebocco-Pegazzano-Chiappa-Fabiano Basso, con prezzi al metro quadro nella forchetta tra 1.350 e 1.950 euro contro i 1.200-1.800 euro di cinque anni fa. Fino a 150 euro al metro quadro in più, ovvero un apprezzamento anche di 15mila euro per un appartamento di cento metri quadri lordi di superficie.



