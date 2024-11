Raffiche superano i 120 chilometri orari ai Casoni: interventi per il vento in tutta la provincia

Raffiche di vento che hanno sfiorato i 127 chilometri orari segnalati e rilevati ai Casoni di Suvero, in alta Val di Vara, nel resto della provincia poi decine di chiamate ai Vigili del fuoco per gli effetti del vento. A destare particolare attenzione tra i cittadini sono stati i cavi dell’alta tensione, un po’ dappertutto in provincia, per le sfiammate provocate dalla concomitanza del maltempo e del vento. In questa giornata i Vigili del fuoco hanno portato a termine anche interventi per altri disagi dovuti alle raffiche come le piante finite sulle sedi stradali.

