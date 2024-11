“Sorridi al futuro”, al Civico un incontro rivolto alle scuole superiori. Sul palco cinque imprenditori locali in dialogo con Vergassola

Martedì 26 novembre, alle ore 11.00, al Teatro Civico della Spezia si terrà “Sorridi al futuro – Opportunità e carriere”, un incontro rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia della Spezia realizzato da Confindustria La Spezia e Fondazione Carispezia, con il patrocinio del Comune della Spezia.

“Sorridi al futuro” rientra tra gli eventi dedicati alle scuole del programma 2024/2025 del progetto “BOOST – Orientamento, abilità, competenze” promosso da Fondazione Carispezia, e, grazie alla collaborazione di Confindustria La Spezia, vedrà protagonisti cinque imprenditori locali, che si confronteranno con lo scrittore e comico spezzino Dario Vergassola. Scopo dell’iniziativa “è offrire alle ragazze e ai ragazzi un’opportunità unica per conoscere e comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e le potenzialità del territorio spezzino, attraverso il racconto di esperienze imprenditoriali locali, testimoni di un’economia in crescita e di sfide quotidiane”, informa la nota di presentazione dell’evento. Gli imprenditori coinvolti sono: Edoardo Garibotti, Presidente Termomeccanica Pompe Spa Gruppo Trillium Flow Technologies; Carla Demaria, CEO di Bluegame srl (Brand of Sanlorenzo SpA); Alessandro Biggio, fondatore e Amministratore di Fluid Global Solution Srl; Alessandro Laghezza, Presidente Consiglio di Amministrazione Owner & CEO di Laghezza Spa; Sara Scipioni, Co-Amministratore di Costruiamo Srl.

L’evento nasce con l’intento di rafforzare il legame tra scuola e impresa e di fornire agli studenti nuovi spunti, ispirazioni e strumenti per orientarsi nelle scelte formative e professionali future.

“Siamo entusiasti di poter offrire agli studenti delle scuole superiori della provincia della Spezia un’opportunità unica per orientarsi nelle loro future scelte formative e professionali – dichiara Sara Filippetti, vicepresidente di Confindustria La Spezia e consigliere di indirizzo di Fondazione Carispezia -. Grazie alla collaborazione tra Confindustria La Spezia e Fondazione Carispezia, nasce un evento pensato per ispirare e guidare i giovani attraverso il racconto diretto di esperienze imprenditoriali locali, in un dialogo aperto e stimolante con figure di spicco dell’economia del territorio. L’incontro, condotto da Dario Vergassola, darà voce a imprenditori attivi nei settori strategici della nostra provincia, consentendo agli studenti di esplorare prospettive e percorsi di crescita professionale che partono dal nostro territorio. Crediamo fortemente che l’interazione diretta con i protagonisti del mondo imprenditoriale possa rappresentare uno strumento prezioso per costruire consapevolmente il proprio percorso formativo o professionale. In questo contesto, l’impegno di Confindustria La Spezia e Fondazione Carispezia è volto a valorizzare i giovani, offrendo loro un’occasione per conoscere meglio il tessuto economico locale e scoprire le competenze più richieste oggi, favorendo così una sinergia tra scuola e impresa che è fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro territorio”.

La partecipazione è riservata alle scuole, per informazioni è possibile contattare Confindustria La Spezia, Enrico Giannarelli al seguente numero 0187 725205.

