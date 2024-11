Un nuovo libro per raccontare mezzo secolo di storia ultras alla Spezia

“Nessuno vada a La Spezia” è il titolo del nuovo, attesissimo, libro che celebra cinquant’anni di movimento ultras al seguito della squadra aquilotta. Un volume di circa 500 pagine che prende il titolo da un monito del sindaco di Lucca nei turbolenti anni Novanta, e che racchiude ritagli di giornale, tantissime foto e soprattutto racconti che vanno dal 1974 a questo 2024 suggellando una storia fatta d’amore e di una fede incrollabile, portata avanti da migliaia di persone che in tutto questo tempo almeno una volta hanno partecipato a un coro oppure a una sciarpata sui gradoni del Picco o dei tantissimi cambi – dai più blasonati ai più infimi – nei quali lo Spezia è sceso in campo. E sarà proprio l’impianto di viale Fieschi ad ospitare la prima presentazione ufficiale che si terrà lunedì 16 dicembre alle ore 18.00 presso l’Area Hospitality dello stadio. Occasione nella quale sarà anche possibile acquistare il volume edito in tiratura limitata.

