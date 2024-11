Vittime dell’incuria, Senato approva la legge: “Risarcimenti per la mala gestione delle opere pubbliche”

Genova. “Tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo sono estesi anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione”.

Queste le parole contenute nella nuova legge per le “Vittime dell’incuria“, approvata questa mattina in prima lettura al Senato. E’ la normativa che riconosce la “responsabilità in solido” dello Stato rispetto agli incidenti causati dalla mala gestione delle opere pubbliche, a partire dalla progettazione fino alla manutenzione, e prevede una serie di risarcimenti per i famigliari e persone affini alle vittime: coniugi, figli, fratelli e sorelle, oltre che parenti e relativi che “risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento”. Ma non solo: previsti risarcimenti anche per chi sopravvive ma con una invalidità permanente superiore al 50%. Tutti questi “benefit” saranno cumulabili con altre forme di risarcimento eventualmente previste, come le assicurazioni. Tra le misure introdotto con il provvedimento ci sono elargizioni economiche, borse di studio per i figli e gli orfani delle vittime.

