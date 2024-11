A Castelnuovo due iniziative per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne”, il Comune di Castelnuovo Magra si fa promotore di due iniziative: sabato 23 alle ore 18 in collaborazione con Arci Centro Storico, presso la sede del Circolo nel Borgo di Castelnuovo Magra, presentazione di una raccolta di racconti giallo/noir ambientata nei nostri territori e i cui diritti d’autore andranno interamente al Centro Antiviolenza Irene che accoglie e sostiene le donne in fuga da abusi e violenze di genere. Domenica 24 novembre alle ore 17.30 reading teatrale “Il contrario dell’amore” di Kraken Teatro, preceduto dall’ incontro con la presidente dell’Associazione Vittoria, Daniela Delucchi. “Sono ulteriori occasioni- commenta la Sindaca Katia Cecchinelli- per riflettere, sensibilizzare e soprattutto, non voltarsi mai dall’altra parte.

