Abbattuto il muro della ferrovia ad Aulla, al suo posto una ciclopedonale verso il mare

Un evento storico quello accaduto due giorni fa ad Aulla, lungo la vecchia ferrovia, perché il muro che divideva i binari dalla cittadina non c’è più, ufficialmente abbattuto per sempre. Un altro passo verso la costruzione della ciclopedonale che collegherà Aulla, e quindi la Lunigiana, al quartiere Matteotti, al Brunetto e in futuro a Caprigliola e quindi al Mare. «Un importante lavoro per la collettività, il turismo e il commercio di Aulla – commenta il sindaco Roberto Valettini – Sembra di vedere un’altra città con l’abbattimento di questo muro di cui ne resteranno alcune parti a memoria di una storia di grande valore della nostra città. Un’opera, questa, anche di cernieratura perché Aulla centro, con Quartiere Matteotti, unendosi ad anello con Quartiere Gobetti, vivrà uno sviluppo ben diverso di tutta la città e anche per la sicurezza dei suoi abitanti.»

Ha poi aggiunto il vicesindaco Roberto Cipriani delegato alla ciclopedonale: «Questo è davvero un momento storico per Aulla, è un intervento che dà idea di ampio respiro per congiungerci al mare. Un’Aulla che guarda al futuro, che si vuole rinnovare e che sta cambiando in maniera molto positiva. Appena Rfi ci darà il via saremo pronti a intervenire per collegare i Surrogati e Quartiere Gobetti che ha grandi difficoltà a raggiungere a piedi Aulla. Si cerca di traghettare non solo Aulla ma la Lunigiana intera verso qualcosa di nuovo, dato che il nostro comune è quello più vicino al mare.»

