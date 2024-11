Alpini: rubato elmetto del 1916 da monumento al Caduti della Grande Guerra

Da Giuseppe Fusco – Capo Gruppo Alpini Genova Centro, Sezione di Genova

“Hanno rubato l’elmo dal monumento ai Caduti della Grande Guerra, a Carignano, eretto nella ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia”. Lo denuncia Giuseppe Fusco, capo gruppo degli Alpini di Genova, che ha fatto l’amara scoperta. Il Monumento “Masso del Monte Grappa” era stato collocato per volontà dei reduci genovesi a ricordo dell’impegno sostenuto nel 1918 per la difesa della Patria. Era poi stato, nel novembre 2010, restaurato dalle sezioni genovesi degli Alpini dell’ANA, dei Paracadutisti dell’ANPDI e dell’Associazione Nazionale Genio e Trasmissioni. Restauro a cui aveva contribuito anche il Municipio I Centro Est e sul quale aveva vigilato la Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

» leggi tutto su www.levantenews.it