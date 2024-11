Casarza: si ribalta con l’auto e finisce nel bosco; illesa

Poco prima della mezzanotte in via Bruschi a Casarza Ligure, un’auto condotta da una 52enne si è ribaltata ed è finita nella confinante area boschiva. Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto è giunto il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso, nonché i vigili del fuoco di Chiavarti per estrarre la conducente dall’abitacolo. La donna tuttavia, praticamente incolume, è uscita da sola dalla vettura ed ha rifiutato il ricovero. Presenti anche i carabinieri perr capire i motivi per cui la vettura si è ribaltata

