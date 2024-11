Cestistica Spezzina fa visita alla Nuova Icom della ex Léa Favre

Ottavo turno in arrivo per la Cestistica Spezzina, che sabato volerà in Sardegna per affrontare Selargius, con palla a due fissata per le ore 16:30 al PalaVienna. Tra le avversarie ci sarà subito una novità, in quanto sulla panchina della Nuova Icom non siederà più il capo allenatore Jonata Chimenti, sollevato dall’incarico successivamente alla sconfitta esterna contro Costa Masnaga.

Il Basket San Salvatore fin qui ha ottenuto una sola vittoria, contro Broni, su sei partite disputate: lo score di 1-5 vale temporaneamente il penultimo posto in classifica davanti alla sola Benevento, ma il match con Livorno è ancora da recuperare. La compagine bianconera, invece, è reduce dal successo casalingo con Salerno: una boccata d’ossigeno e un’iniezione di fiducia per le ragazze di coach Corsolini, tornate al successo dopo due turni di stop, e risalite al sesto posto nella graduatoria del girone A di regular season.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com