Da Lipu Tigullo

Non solo l’Africa è meta di destinazione degli uccelli migratori che transitano nei cieli del Tigullio, ma anche la ZSC del fiume Entella. Molte specie, infatti, non si fermano in quest’area solo per una sosta di riposo per poi riprendere il viaggio verso il continente africano, ma si fermano a svernare fino alla prossima primavera, come i cormorani e i tanti gabbiani presenti in questo periodo nell’alveo del fiume.

