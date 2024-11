Coni, si terrà ad Aulla la Giornata delle Benemerenze sportive

Il Coni Point Massa-Carrara sta preparando il consueto appuntamento della Giornata delle Benemerenze Sportive 2024. Quest’anno sarà in Lunigiana presso la sala consiliare del comune di Aulla. La cerimonia si svolgerà il prossimo mercoledì 4 dicembre dalle 17 in poi . Nutrita la presenza di ospiti istituzionali che hanno dato conferma della loro presenza, tra cui il presidente Coni regionale Simone Cardullo, il sindaco di Aulla Roberto Valettini, gli assessori allo sport di Aulla, Pontremoli, Carrara, Massa ed altre altre Autorità civili e militari della provincia. Numerose le onoreficenze che saranno assegnate ad atleti e dirigenti apuani che si sono particolarmente distinti in campo nazionale e segnalati direttamente dal Coni centrale. Stella di Bronzo per dirigenti sportivi a Giacomo Betti (Tennis Tavolo Apuania) e Domenico Cassina (Federscherma), Stella d’Argento a Francesco Bajni (Federsci), Stella d’Oro a Stefano Sarti (Fipsas), mentre per gli atleti saranno insigniti di Medaglia di Bronzo al valore sportivo Valter Basteri (tiro con l’arco) e un olimpionico carrarese nel salto in lungo, Emmanuel Chiebuka Ihemeje, quest’ultimo atleta in forze al gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare Italiana e che ha partecipato con discreti risultati alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Infine non mancheranno altri validi atleti a livello locale selezionati direttamente dal nostro Coni Point. Immancabile l’ambito premio intitolato ad Enrico Salomoni che sarà conferito ad una giovane promessa dello sport apuano.

