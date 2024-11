Davide Frangi, il fotografo della moda milanese, ospite nella “sua” Lunigiana

Tornano le serate dei Fotoamatori di Tresana, club fotografico lunigianese ormai al fianco di moltissime realtà associative dedicate all’organizzazione di eventi sul territorio. Ma il Gruppo, attivissimo, organizza anche degli interessantissimi incontri con fotografi professionisti, di settori diversi, attualmente famosi a livello nazionale. A inaugurare la stagione sarà il lunigianese Davide Frangi, giovane e talentuoso, che partito da questo territorio montano ha conquistato Milano facendo strada nel mondo della moda grazie alla sua passione per la fotografia. Il suo lavoro lo ha portato, e lo porta tuttora, a lavorare per moltissimi marchi famosi e di luxury. Moschino, Armani, Gucci sono solo alcune delle case di alta moda per le quali il fotografo freelance ha scattato le sue foto. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre, alle 21, presso la sala consiliare del Comune di Tresana.

