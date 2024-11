Freddo ma tempo soleggiato

Al mattino locali annuvolamenti lungo i versanti padani centrali, in successivo diradamento; sereno o poco nuvoloso altrove per l’intero periodo grazie all’ingresso di una sostenuta ventilazione settentrionale: così la previsione di Arpal.

VENTI: nella notte da sudovest di burrasca forte con raffiche fino ad oltre 80-100 km/h sulla costa imperiese e spezzina, brusco ingresso da settentrione in mattinata, fino a burrasca sul settore centrale in estensione al Tigullio, in calo nel corso del pomeriggio ma ancora forti in serata

» leggi tutto su www.levantenews.it