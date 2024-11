Il Ceriale passa il turno, Mondino esalta l’ambiente: “Mambrin e Fazio il motivo del mio arrivo, sono il top”

Ceriale. In una partita molto ben amministrata dal Ceriale, anche Dominik Mondino risponde presente, sia quando c’è bisogno di metterci i guanti che fraseggiare con i compagni. Se il Ceriale ha condotto un ottimo passo gara, il Finale non è di certo rimasto a guardare. Tolto il gran gol di Cafarotti, in tutte le altre conclusioni arrivate verso la sua porta, Mondino ha risposto convincendo gli spettatori di essere una gran sicurezza tra i pali.

E non solo questo. Con il metodo di gioco di Mambrin e Fazio, il giocatore è stato più volte utilizzato anche dai compagni per impostare le azioni dal basso. Passaggi decisi e sempre ben ponderati, con anche qualche ‘rischio calcolato’ in pressione degli attaccanti, di quelli che ti fanno scivolare quel pizzico di paura lungo la schiena, ma che poi applaudi per la grande uscita palla al piede del difensore.

» leggi tutto su www.ivg.it