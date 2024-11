Il Pietra si rilancia battendo la Genova Calcio, Gasco: “Ci siamo confrontati chiarendo i nostri obiettivi”

Pietra Ligure. La settimana del Pietra è stata decisamente intensa. La vittoria in campionato contro la Genova Calcio per 1-0 ha ridato slancio al club biancoceleste che si è confermato in coppa, vincendo mercoledì sera contro l’Arenzano 3-1. Doppietta di Rovere e gol di Franco per la squadra di Matteo Cocco che ha dunque vinto la semifinale di andata. Invece, tornando al match di domenica, il Pietra è riuscito ad aggiungere tre punti alla propria classifica che ora vede i biancocelesti in quinta posizione.

Dunque, è arrivata una coppia di risultati che permette di dimenticare il crollo contro la Voltrese di due settimane fa. Dopo quella sconfitta, infatti, l’organico biancoceleste si è rafforzato come ha dichiarato Giacomo Gasco dopo il successo contro la Genova Calcio. “In settimana – commenta il difensore – ci siamo confrontati con mister, dirigenza e presidente, chiarendo i nostri obiettivi. Oggi siamo riusciti a migliorare sotto tutti gli aspetti”.

