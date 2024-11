Notte di burrasca, cade e si rompe la croce in marmo del rosone della chiesa di Campiglia

Container in mare, alberi e pali caduti, tutto ciò che vi abbiamo già raccontato in mattinata. Ma tra i diversi accadimenti di una notte di burrasca, di venti sferzanti e di mareggiate, anche il danneggiamento occorso alla chiesetta di Santa Caterina Vergine e Martire, a Campiglia. Nella notte, forse a causa dei rami degli alberi della piazzetta, è caduta la croce in marmo che faceva bella mostra nel piccole rosone della facciata principale dell’edificio sacro. Fortunatamente nessun danno ulteriore a cose e persone.

L’articolo Davide Frangi, il fotografo della moda milanese, ospite nella “sua” Lunigiana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com