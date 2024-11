Omicidi, in Liguria 12 vittime nel 2023: è la seconda regione italiana per incidenza

Liguria. La Sardegna nel 2023 è stata la Regione italiana con più omicidi volontari compiuti in rapporto alla popolazione: sedici le vittime accertate. Mentre sono stati dodici gli omicidi in Liguria, di cui quattro compiuti da un partner o un ex partner, quattro da un altro conoscente e quattro da un autore sconosciuto alla vittima. Un numero che lancia la nostra regione in seconda posizione in questa speciale – e pessima – classifica nazionale.

Lo rileva l’Istat nel report sulle vittime di omicidio in Italia nel 2023, che in totale sono state 334 (+3,7% rispetto al 2022) di cui 117 donne e 217 uomini. Il tasso di omicidi l’anno scorso in Sardegna è stato di 1,02 ogni centomila abitanti, seguita dalla Liguria con 0,8, dalla Campania con 0,73, dall’Abruzzo e dalla Calabria entrambe con 0,71, rispetto alla media nazionale dello 0,57. In Liguria l’anno scorso sono state uccise otto persone di sesso maschile e quattro persone di sesso femminile.

» leggi tutto su www.ivg.it