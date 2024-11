Palasport, il caso è chiuso: “Altezza massima 12,75 metri, può ospitare tutte le gare di pallavolo”

Genova. Il caso è chiuso. Il Palasport può ospitare gli incontri ufficiali internazionali delle maggiori discipline sportive indoor, compresa la pallavolo. Ad archiviare la polemica, scoppiata il mese scorso dopo un’intervista del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, è l’assessora allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi che oggi ha riferito i numeri esatti dell’impianto appena riqualificato.

“L’oculum dista 12,75 metri da terra e già questo permette ogni tipo di competizione, anche quelle richiamate dal presidente Fipav relative agli eventi ufficiali internazionali della pallavolo”, spiega Bianchi. Il regolamento della Fivb, la federazione internazionale di pallavolo, recita infatti come segue: “Lo spazio di gioco libero deve misurare un minimo di 12,5 metri in altezza dalla superficie di gioco”. Quindi sì, il Palasport risulta a norma per le gare di massimo livello.

