Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco supera la Mladost di Zagabria per 7-4 e conquista il primo posto matematico nel girone di Euro Cup con una giornata di anticipo. Alla “Felice Cascione” di Imperia è ottima la prova difensiva dei biancocelesti con Del Lungo in grande serata e i croati incapaci di trovare la via della rete per quindici minuti consecutivi dalla fine del primo tempo.

