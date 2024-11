Piazza del mercato, l’associazione ambulanti fa il punto su lavori e orari delle feste

“La settimana prossima inizieranno i lavori per liberare anche Via De Nobili (tra Piazza Cavour e Via Roma), dove però si dovrà fare ancora qualche piccolo intervento sulla pavimentazione lunedì 2 dicembre. Rimarranno ancora gli ultimi interventi sulla copertura e quindi, tempo permettendo, dal 3 dicembre saranno finiti tutti i lavori più impattanti. Invece tra il 3 e il 20 dicembre ci sarà qualche rifinitura ma con impatto quasi nullo su viabilità del mercato”. Ama – Associazione mercato ambulanti di Piazza Cavour fa così il punto sui lavori della piazza. Nella medesima comunicazione, rivolta ai colleghi ambulanti e ai negozianti di Piazza Cavour, Ama si sofferma anche sugli orari di apertura del periodo natalizio: “Piazza Cavour – spiega l’associazione – resterà aperta al pubblico tutto il giorno con orario continuato fino alle ore 19,30 da martedì 17 dicembre fino a martedì 31 dicembre. Il 25 e il 26 dicembre i settori fiori, piante e merce varie resteranno aperti”. Seguiranno aggiornamenti per gli orari di apertura per la settimana dell’Epifania.

“L’associazione mercato ambulanti opera nell’interesse di tutti i colleghi della piazza, coinvolgendo sempre più persone; infatti uno dei nostri compiti è segnalare eventuali problemi, ed insieme all’amministrazione comunale provare a trovare le migliori soluzioni”, si legge ancora nella comunicazione di Ama, che nel testo riporta anche le richieste presentate al primo cittadino Pierluigi Peracchini il maggio scorso, e cioè:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com