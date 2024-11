“Rapallo Christmas Festival”, tante iniziative dal 7 dicembre al 6 gennaio

L’amministrazione comunale sta per presentare il “Rapallo Christmas Festival” che prevede la realizzazione di appuntamenti continuativi e concatenati, legati da un filo conduttore che ottimizzi le iniziative, tali da creare un Festival di Natale che si svilupperà con luci, canti, artisti di strada, babbi Natale, parate luminose, laboratori a tema che caratterizzino il tessuto cittadino per l’intero periodo

natalizio inteso da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio. Numerose le associazioni che desiderano essere protagoniste di questo particolare periodo e che hanno fatto pervenire al Comune le loro proposte in tal senso. La giunta comunale, ha destinato al “Rapallo Christmas Festival 2024″, un fondo (Iva compresa), di 85.400 euro.

