Savona. Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, data simbolica istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal, tre attiviste politiche uccise in Repubblica Dominicana nel 1960 e volta alla sensibilizzazione della popolazione internazionale su un importante e fondamentale tema.

Tante le iniziative tra la giornata di oggi, venerdì 22 novembre, e giovedì 28 novembre tra Savona e dintorni.

