Tpl Linea, le Rsu incontrano il prefetto: confronto su sicurezza del personale e finanziamenti

Savona. Le Rsu di Tpl Linea hanno incontrato il prefetto e il questore. Sul tavolo oltre al tema dei finanziamenti, anche la questione sicurezza dopo l’aggressione con lo spray urticante a un controllore lo scorso fine settimana.

L’azienda ha chiesto ai conducenti di controllare i biglietti, ma i sindacati non ci stanno: “Non riusciamo ad avere un punto di incontro. E’ previsto dal contratto nazionale ma chiediamo la sicurezza del posto guida per quanto riguarda l’operatore d’esercizio e la sicurezza del personale di verifica visto gli ultimi episodi accaduti. Non siamo contrari ma sulla litoranea è difficile da fare”, spiega Massimo Nari della Cgil.

