Raffiche fino a 108 chilometri orari in città, alla Spezia, poco prima della mezzanotte e oltre 120 chilometri orari ai Casoni di Suvero. I lampeggianti dei Vigili del fuoco sono passati da una parte all’altra della città per circa quaranta interventi, la metà dei quali in corso, tra la serata e le prime ore notturne.

È un primo bilancio di quanto accaduto alla Spezia e provincia, a seguito delle violente raffiche di vento a tratti accompagnate anche dalla pioggia torrenziale.

