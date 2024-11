Violenza sulle donne, la Sampdoria in campo a Palermo col numero 1522 sulla maglia

Genova. La Sampdoria dice basta e si schiera per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Domenica 24 novembre, in occasione della 14.a giornata della Serie BKT 2024/25, il club blucerchiato scenderà in campo al “Barbera” di Palermo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto delle donne. Per rafforzare maggiormente il messaggio e dotare le vittime di uno strumento di supporto, la Sampdoria sosterrà le iniziative della Lega B sul tema indossando una muta di maglie speciali. Sul fronte delle divise blucerchiate ci sarà infatti il 1522, numero gratuito antiviolenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Le maglie indossate in partita saranno poi messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente donato – al netto dei costi di gestione – a Wall of Dolls – Il Muro delle Bambole contro il femminicidio. Inaugurato sabato 21 giugno 2014 a Milano su iniziativa di Jo Squillo e divenuto Onlus nel 2019, il Muro è un’installazione permanente che riprende un’antica tradizione indiana per cui ogni volta che una donna subisce violenza, una bambola viene affissa sulla porta della sua casa. Il Wall of Dolls oggi è anche a Genova, Roma, Venezia, Brescia, Trieste e in tantissime altre città italiane: un messaggio forte, una doverosa azione creativa contro la violenza di genere per renderla sempre meno accettabile socialmente.

