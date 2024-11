Al via il varo del secondo tratto dell’impalcato del nuovo ponte sul Magra fra Ceparana e Santo Stefano

Sono terminate le lavorazioni per la posa nel sito di varo del secondo modulo dell’impalcato del nuovo ponte sul Magra che nei prossimi giorni, forse già lunedì se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà collegato alla infrastruttura già posata e “spinto” lungo l’asse che collega le pile già realizzate nel fiume.

Prende quindi forma il nuovo ponte voluto e realizzato, nell’ambito del progetto della nuova viabilità, dalla Provincia della Spezia. Si tratta della cosiddetta fase due del “varo di punta”, ovvero il primo pezzo dell’impalcato varato e posizionato lo scorso 16 ottobre verrà spinto in avanti dal nuovo impalcato, quindi si andrà a posare sulle pile presenti in alveo del Magra, ed il nuovo pezzo ne prenderà il posto in attesa di essere collegato al gemello in fase di costruzione. In questo modo la struttura del ponte, realizzata e posizionata nel suo sito definitivo nell’area di cantiere lato Ceparana, si avvicinerà sempre di più, attraversando il fiume, al punto di collegamento con la rampa già realizzata sul versante di Santo Stefano Magra.

