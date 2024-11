Brignole blindata per la presentazione del libro “nostalgico”, presidio di Genova Antifascista

Genova. Forze dell’ordine preallertate a Genova, nella zona di Brignole, per l’annunciato presidio di Genova Antifascista. Il collettivo, infatti, ha deciso di non far passare sotto silenzio la presentazione di un libro “nostalgico” che è prevista alle 16 all’interno dell’hotel di Corte Lambruschini.

Attraverso i social Genova Antifascista ha richiamato simpatizzanti e militanti alle 15.30 davanti allo Starhotel per “farci sentire, con i nostri modi, alla nostra maniera, perché nessuna sfilata nazista resta senza risposta”, attaccano.

