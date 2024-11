Centrosinistra, Orlando riprende il “tour” in Liguria: ora il dem pensa di restare

Genova. Martedì sarà in aula in via Fieschi alla prima seduta del consiglio regionale, anche se questo non esclude che possa ancora decidere di tornare alla sua vita di deputato a Roma, ma intanto Andrea Orlando “si allena” da consigliere regionale e oggi era a Davagna, nell’entroterra di Genova, per un appuntamento istituzionale, l’inaugurazione di un Postamat.

L’evento tanto banale quanto di concreta importanza per uno dei tanti Comuni dell’interno che ogni giorno vedono sparire servizi e presidi sociali, è stata l’occasione per un post sui social per ribadire come Orlando abbia ripreso “a incontrare gli amministratori, le comunità”.

