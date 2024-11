Controlli in piazza Brin: pusher prova a disfarsi di sette dosi di cocaina ma viene fermato

Prosegue l’attività di controllo del territorio quotidiana della Polizia di Stato nel Quartiere Umbertino.

Nello specifico, nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti, un equipaggio della Squadra Volante ha notato due soggetti con atteggiamenti sospetti, uno dei quali alla vista del personale di polizia ha subito cercato di eludere il controllo gettando a terra sette dosi di cocaina, ma è stato comunque fermato e denunciato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché per essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’attività della Polizia di Stato si è inoltre concentrata su controlli specifici sugli esercizi commerciali presenti in tale area, in particolare nell’ambito di un servizio di controllo avventori in Piazza Brin, gli operatori della Squadra Volante, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, insospettiti da 3 uomini, hanno provveduto a controllarli, trovandoli privi di documenti, prima di condurli in Questura per essere identificati. All’esito degli accertamenti condotti dal locale Ufficio Immigrazione è stata avviata la procedura di espulsione a carico di uno dei tre, in quanto irregolare sul territorio nazionale. Nella giornata di venerdì quest’ultimo, tunisino venticinquenne con precedenti di polizia, è stato accompagnato presso il CPR di Milano, ove permarrà fino al rimpatrio nel paese di origine.

