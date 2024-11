Il quartetto Maricanti domenica sera ai Fondachi di Sarzana

Appuntamento con “Maricanti voci in quartetto” domani, domenica, dalle ore 21.45 ai Fondachi di Sarzana. ll progetto Maricanti nasce dall’incontro di quattro voci, quattro donne accomunate dalla presenza del canto nella propria vita. Il canto come dono, come occasione preziosa di contatto con la propria e altrui umanità. Il repertorio del concerto si compone di brani originali composti dalle stesse Maricanti e altri provenienti dalla tradizione di diversi popoli del mondo, con un accento particolare sul Brasile. Si esibiranno Cristina Alioto, Tiziana Fosella, Mariella Melani, Anna Menchinelli. Info e prenotazioni 0187622819.

