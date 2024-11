“L’adorazione dei pastori” di Luca Cambiaso, un capolavoro per il Natale al museo Lia

Mentre prosegue la mostra L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour, prorogata al 12 gennaio, venerdì 13 dicembre alle 17 al Museo Civico “Amedeo Lia” sarà svelato il capolavoro fortemente voluto dall’Amministrazione Peracchini in occasione del Natale: l’Adorazione dei pastori di Luca Cambiaso.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La proroga della mostra L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour fino al 12 gennaio è la conferma di un grande successo culturale per la nostra città. Con l’arrivo de “L’Adorazione dei Pastori” di Luca Cambiaso, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, il Museo Civico ‘Amedeo Lia’ si arricchisce di un capolavoro di straordinaria importanza proveniente dalla Pinacoteca di Bologna, che celebra il Natale con un’opera di intensa spiritualità e bellezza, con un forte significato. Questa nuova collaborazione è un segnale importante che La Spezia è sempre più un polo di riferimento per la cultura e con questa nuova opera la mostra in corso al Museo Lia, una delle più importanti mai realizzate, acquisisce ancora più notorietà”.

