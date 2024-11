Lavagna: “Sono tutti cavoli nostri”, due giorni dedicati a questo ortaggio

Dal Comune di Lavagna

Anche quest’ anno il comune di Lavagna vi aspetta a “Sono Tutti Cavoli Nostri”, l’evento ormai arrivato alla sua VI Edizione. Le date sono quelle del 30 novembre e 1 dicembre dalle 10 alle 19 in cui Lavagna si colorerà di verde con un programma ricco di eventi. Per la prima volta la manifestazione non si svolgerà solamente all’ interno del Porticato Brignardello ma nell’ intera Piazza Marconi dove sarà allestita una tensostruttura appositamente dedicata alle conferenze, ai laboratori e a tanti altri eventi che ogni anno fanno da corollario all’ ormai tradizionale mercatino agricolo, prezioso baluardo della salvaguardia del nostro territorio e della valorizzazione dei prodotti locali primo tra tutti il nostro “Cavolo Broccolo Lavagnino”.

