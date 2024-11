Si terrà lunedì 2 dicembre alle 17.30 nella sala Consiliare della Provincia della Spezia un incontro pubblico e a ingresso libero dedicato alla leadership al femminile. L’evento, organizzato dall’associazione La Casa delle Donne, attiva dal 2015 su tutto il territorio provinciale in difesa delle donne vittime di violenza, avrà come ospiti personalità femminili leader in vari campi.

