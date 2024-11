Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco centra la settima vittoria in campionato espugnando il campo della Florentia per 6-20. I biancocelesti rimangono in vetta a punteggio pieno insieme al Brescia. Quattro gol per Iocchi Gratta e Condemi, migliori marcatori di giornata.

