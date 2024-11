Pietra Ligure, la Neuroradiologia del Santa Corona in cattedra per i medici della Giordania

Pietra Ligure. Nella giornata di giovedì 31 ottobre scorso, la Struttura Complessa di Neuroradiologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure di ASL2, e diretta dal Dottor Riccardo Padolecchia, ha accolto una visita di grande rilevanza didattica.

Il Dott. Mohammad Al-Masri, Hearing and Balance Consultant e Ph.D. in Audiologia e Logopedia presso l’Al-Ahlyyia Amman University in Giordania, nonché Presidente della Tamer Corporation – Medical Supplies, ha partecipato in qualità di osservatore alle attività della Neuroradiologia.

Durante la visita, il Dott. Al-Masri ha assistito a procedure innovative condotte nella sala angiografica. In particolare, ha potuto osservare tre interventi di discectomia percutanea mediante radiofrequenza eseguiti dal Dottor Luca Allegretti, professionista di riferimento internazionale per questa tecnica mininvasiva. Il Dott. Al-Masri ha manifestato l’intenzione di introdurre questa metodologia avanzata negli ospedali del gruppo Tamer a Dubai e Doha, sotto la supervisione dello stesso Dott. Allegretti.

