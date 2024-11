Polemiche sui parcheggi “per studentesse” al Nautico, trovato il compromesso

Genova. Posti disponibili a rotazione sia per ragazzi sia per ragazze. Questa la soluzione di compromesso trovata dalla dirigenza dell’istituto nautico San Giorgio di Genova dopo le accuse di “discriminazione” lanciate da un gruppo di studenti (maschi) per la decisione di riservare alcuni stalli per motorini vicini all’ingresso della scuola, nella zona della Darsena, solo alle studentesse per ragioni di sicurezza.

Il preside Paolo Fasce nei giorni scorsi aveva ribadito con una circolare il regolamento e un gruppo di ragazzi avevano parlato di “privilegi” non richiesti. Successivamente era stato diramato anche un comunicato anonimo di alcune “ragazze” che, come i compagni, non volevano questi parcheggi riservati.

