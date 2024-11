Ponte sul Calcandola pronto per essere demolito, residenti: “Non c’è traccia del passaggio pedonale”

“Una ruspa incombe minacciosa, da venerdì, sul ponte del Calcandola, pronta a demolirlo e spezzare Sarzana, isolandone la parte nord-occidentale, con buona pace delle promesse e delle dichiarazioni della Sindaca Ponzanelli e degli amministratori che, nelle scorse settimane, avevano assicurato soluzioni per agevolare la mobilità pedonale da e per quell’area”. Lo affermano i residenti della zona di Sarzana interessata dall’abbattimento del ponte, che da settimane chiedono alternative all’Amministrazione. “Non c’e’ traccia della strada pedonale – sottolineano – che, ancora sugli articoli di stampa del 4 Novembre, era stata promessa dalla giunta, come seguito della modifica alla viabilità di via Alfieri. Nessuna comunicazione ai cittadini e silenzio assoluto anche sui mezzi di comunicazione.

Per questo chiediamo chiarezza e date certe! La Sindaca Ponzanelli ci informi, in modo ufficiale e prima della demolizione del ponte, sul cronoprogramma dei lavori e ci dica con chiarezza quando, come e in che sequenza verranno eseguiti i lavori, a partire dalla predisposizione della viabilità pedonale promessa che dovrà, naturalmente, essere precedente alla demolizione stessa. Attendiamo”.

