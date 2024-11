“Questo non è amore”, la campagna permanente della Polizia di Stato

Dall’uficio stampa della Questura di Genova

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la Polizia di Stato, nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, ha organizzato un’iniziativa di prossimità, prevenzione e informazione che si svolgerà nella giornata di lunedì 25 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nell’atrio della Stazione ferroviaria Genova Principe.

Allo stand, saranno presenti operatori della Polizia di Stato altamente specializzati, pronti a divulgare messaggi di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, nonché raccogliere eventuali testimonianze dirette di chi è vittima di violenza ma ha paura di denunciare e fornire utili indicazioni anche attraverso la distribuzione di materiale informativo.

» leggi tutto su www.levantenews.it