Regione Liguria: “#iono”, parte dagli uomini la campagna contro la violenza sulle donne

Genova. Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ovvero il 25 novembre, la Regione Liguria ha promosso sui suoi profili social “Io no”, una campagna di sensibilizzazione che chiama gli uomini a testimoniare il proprio fermo no contro la violenza di genere “mettendoci la faccia” in prima persona.

L’invito, rivolto non solo ai volti noti del mondo delle istituzioni, della cultura e dello sport, ma anche a tutti gli utenti, è quello di condividere sulle pagine social personali una propria foto con l’hashtag #iono, il claim della campagna, e di taggare @RegioneLiguria.

