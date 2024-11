Sampdoria, Sottil: “Confronti diretti e utili, vogliamo svoltare definitivamente. Per lasciare la Serie B serve il vestito da operario, non il frac”

Genova. Domani la Sampdoria sarà impegnata in uno scontro diretto importante al Barbera contro il Palermo. Dopo una sosta di lavoro, con l’obiettivo di rialzarsi dalla brutta sconfitta di Pisa, i blucerchiati devono rimanere attaccati alle squadre della zona playoff: vincere e dare continuità, ormai un punto fisso nei discorsi che deve ancora trovare applicazione nella realtà.

“La settimana post Pisa è stata tosta per tutti quanti, un brutto colpo inaspettato – ha dichiarato Andrea Sottil in conferenza stampa -. Però ci sono stati dei confronti molto diretti e utili dove tutti quanti noi abbiamo deciso di dare una svolta definitiva al campionato, che ci deve vedere protagonisti. Troppe chiacchiere confondono, ho visto i fatti. Questo risultato, siccome siamo la Sampdoria e quanto valiamo come gruppo, ha fatto resettare completamente tutto. Questa è stata una settimana pimpante. Ho visto la squadra che voglio: con energia, cattiveria agonistica e determinazione. Poi c’è stata l’ennesima dimostrazione di questa tifoseria matura che è venuta a dirci che ci sostiene, nonostante non possano esserci a Palermo, dicendoci anche che è ora di fare un tipo di prestazione e equilibrato”.

